道达尔董事会将讨论分拆董事长与CEO的职务--回声报

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透巴黎10月22日 - 法国回声报报导，法国石油公司道达尔(Total)(TOTF.PA)的董事会将于周三开会，讨论将公司董事长和首席执行官(CEO)职务分开由两人担任。Christophe de Margerie此前身兼两职，他本人周一在莫斯科机场因事故丧生。
回声报在网站上称，目前担任道达尔荣誉董事长的前首席执行官Thierry Desmarest料将提出，由他本人担任公司的非执行董事长，同时提名冶炼部主管Patrick Pouyanne担任公司的首席执行官。
回声报称，如果董事会会议通过了上述任命，那么下一步将交由股东批准，因为Pouyanne还不是董事会成员。会议将于0830GMT开始。
道达尔的发言人拒绝发表评论。（完）
(编译 高琦 审校 王洋)
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路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
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