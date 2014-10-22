道达尔董事会将讨论分拆董事长与CEO的职务--回声报

路透巴黎10月22日 - 法国回声报报导，法国石油公司道达尔(Total)(TOTF.PA)的董事会将于周三开会，讨论将公司董事长和首席执行官(CEO)职务分开由两人担任。Christophe de Margerie此前身兼两职，他本人周一在莫斯科机场因事故丧生。

回声报在网站上称，目前担任道达尔荣誉董事长的前首席执行官Thierry Desmarest料将提出，由他本人担任公司的非执行董事长，同时提名冶炼部主管Patrick Pouyanne担任公司的首席执行官。

回声报称，如果董事会会议通过了上述任命，那么下一步将交由股东批准，因为Pouyanne还不是董事会成员。会议将于0830GMT开始。

道达尔的发言人拒绝发表评论。（完）

(编译 高琦 审校 王洋)

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