道达尔CEO呼吁增加欧元在石油结算中的使用

路透法国艾克斯7月5日 - 法国石油巨头道达尔(TOTF.PA)的首席执行官(CEO)Christophe de Margerie周六表示，虽然还离不开美元，但欧元应在国际贸易中扮演更重要的角色。

在法国巴黎银行(BNPP.PA)遭美国监管机构天价罚款之后，有些人士呼吁在欧盟层面寻找办法，提升欧元在国际贸易中的应用。Margerie是在回答与此相关的问题。

“要摆脱美元，这不现实，但如果增加欧元的应用将会有益，”他对记者表示。他并称，虽然石油是以美元报价，但并不意味着实际付款也要用美元。

法国财长萨潘周四表示，欧元区财长将在周一的月会上讨论提升欧元在国际贸易中使用的办法。

“当在美国领土之外，在所在国进行完全合法的交易时，这是保护企业的一个办法，”萨潘说。(完)

(编译 李春喜; 审校 徐文焰)

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