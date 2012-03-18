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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 19日 星期一 07:46 BJT

中国未增持道达尔股权--消息

法国石油公司道达尔一位消息人士周日表示，中国并未增持该公司股份，对《华尔街日报》网络版的有关报导予以否认。此前该报援引道达尔首席执行官de Margerie采访称公司已与中石化就勘探及开采页岩气达成协议，中国国家外汇管理局目前持有道达尔2%的股权。路透

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