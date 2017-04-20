国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) (TOTF.PA)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
油价已经从2016年1月触及的低点反弹，在石油输出国组织(OPEC)达成减产协议后，今年以来多数时间徘徊在每桶50美元上方。
“油价可能再次下跌...快速恢复的美国生产商到年底时将会新增大量供应，这可能对市场产生负面影响，”Pouyanne在巴黎的一个会议上说。
油价反弹后，美国页岩油生产商计划增加产量。
“OPEC减产协议执行得非常好，”Pouyanne说，“我认为(OPEC减产协议)将延长，但简言之，对市场的短期影响不会是立竿见影的，因为库存非常高。”
Pouyanne指出，还需要18至24个月，而不是六个月，需求才会超过供应。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
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路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。