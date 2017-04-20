国际油市：油价可能再次下挫，因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO

路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。

油价已经从2016年1月触及的低点反弹，在石油输出国组织(OPEC)达成减产协议后，今年以来多数时间徘徊在每桶50美元上方。

“油价可能再次下跌...快速恢复的美国生产商到年底时将会新增大量供应，这可能对市场产生负面影响，”Pouyanne在巴黎的一个会议上说。

油价反弹后，美国页岩油生产商计划增加产量。

“OPEC减产协议执行得非常好，”Pouyanne说，“我认为(OPEC减产协议)将延长，但简言之，对市场的短期影响不会是立竿见影的，因为库存非常高。”

Pouyanne指出，还需要18至24个月，而不是六个月，需求才会超过供应。(完) (编译 杜明霞；审校 张涛)