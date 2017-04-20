国际油市：油价可能再次下挫，因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO

香港已公布经济指标--2017/5/24
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
油价已经从2016年1月触及的低点反弹，在石油输出国组织(OPEC)达成减产协议后，今年以来多数时间徘徊在每桶50美元上方。
“油价可能再次下跌...快速恢复的美国生产商到年底时将会新增大量供应，这可能对市场产生负面影响，”Pouyanne在巴黎的一个会议上说。
油价反弹后，美国页岩油生产商计划增加产量。
“OPEC减产协议执行得非常好，”Pouyanne说，“我认为(OPEC减产协议)将延长，但简言之，对市场的短期影响不会是立竿见影的，因为库存非常高。”
Pouyanne指出，还需要18至24个月，而不是六个月，需求才会超过供应。(完) (编译 杜明霞；审校 张涛)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透新加坡5月24日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜有可能跌穿每吨5,683美元支撑位，并进一步跌向下一支撑位5,641美元。目前似乎难以突破5,683-5,736美元阻力区域。
“日本市场尚未从近来因美国动荡而出现的下跌中恢复过来。只要美国股市表现强劲，日股就有上涨空间，”Amundi Japan的市场和投资信息部门负责人Masaru Hamasaki说。