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国际财经 | 2014年 10月 21日 星期二 08:07 BJT

道达尔执行长在俄罗斯因飞机事故丧生

路透10月21日 - 俄罗斯塔斯社(TASS)周二报导，法国石油公司道达尔(Total) (TOTF.PA)执行长Christophe de Margerie在莫斯科伏努科沃机场的飞机事故中丧生。

未能立即联系到机场和公司官员置评。(完)

(编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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