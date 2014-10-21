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国际财经 | 2014年 10月 21日 星期二 10:15 BJT

道达尔证实执行长在莫斯科飞机事故中丧生

路透巴黎10月21日 - 法国石油巨头道达尔(TOTF.PA)发表声明证实，执行长Christophe de Margerie在周一2000GMT后不久，因莫斯科伏努科沃机场飞机与除雪车相撞事故丧生。

道达尔表示，此次事故中有五人丧生，包括三名空乘人员、除雪车驾驶员以及该公司执行长de Margerie。(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)

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