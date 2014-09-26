独家：道达尔欲出售墨西哥湾Tahiti油田部分股份--消息

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约/巴黎9月25日 - 据知情人士本周称，法国石油公司道达尔(Total)(TOTF.PA)正计划出售在墨西哥湾Tahiti油田的17%股份，交易价值可能达到15-20亿美元。
一位消息人士称，加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)(BNS.TO)正代表道达尔的美国油气勘探和生产部门Total E&P USA处理出售一事。
该消息人士要求不具名，因出售过程保密。一位道达尔代表拒绝置评，而丰业银行代表未立即回复置评请求。
和其他大型油企一样，道达尔也一直面临股东要求减支和提高分红的压力，同时石油行业成本上升和油价走软也在压缩盈利能力。
该公司计划在2015-2017年间出售100亿美元资产，2012-2014年销售达到了150-200亿美元的目标。
据道达尔网站，Tahiti油田位于路易斯安那州新奥尔良以南约180英里，在墨西哥湾Green Canyon地区水下4,100-4,300英尺。
道达尔在利比亚、哈萨克斯坦和尼日利亚的石油生产中断，令公司受损。该公司周一表示，将把2017年的石油产出目标从此前的日均300万桶调降到280万桶。(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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