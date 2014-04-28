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市场报道 | 2014年 4月 28日 星期一 14:13 BJT

欧洲个股：法国道达尔拟售旗下液化石油气部门Totalgaz--报载

路透巴黎4月28日 - 法国回声报周一报导，法国石油公司道达尔 准备出售旗下液化石油气(LPG)部门--Totalgaz，目前已收到来自潜在买家的大约10项收购意向。

回声报表示，除了竞争对手Antargaz 或Primagaz外，据传First Reserve、Platinum、Pamplona和PAI Partners等投资基金也都有意收购，但未透露消息来源。

目前无法联系到道达尔公司的发言人置评。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
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