道达尔第二季获利超预期 2015年成本削减规模将超出目标

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透巴黎7月29日 - 法国石油公司道达尔(Total)(TOTF.PA)周三公布第二季获利高于预期，得益于欧洲炼油利润上升，以及加快削减成本以适应低油价环境。
道达尔为欧美国家第四大石油公司，第二季调整后的净利为30.85亿美元，较上年同期下降2%。同期间原油价格下跌44%。
据汤森路透I/B/E/S，分析师预计道达尔调整后的净利为26.1亿美元。
当季油气产量为每日229.9万桶油当量，略低于第一季，主要因位于也门的一家液化天然气厂关闭。
道达尔表示，今年成本削减规模料将超过12亿美元的目标。道达尔之前已将成本削减目标由8亿美元提高至12亿美元。
公司证实将今年资本支出削减至230-240亿美元的目标。
道达尔第二季派息维持在每股0.61欧元不变。
尽管也门液化天然气厂关闭，但该公司仍预计今年油气产量将增长逾8%。(完)
(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。