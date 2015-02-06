中国游客海外消费创纪录 各国竞相吸引中国游客

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透2月6日（记者 Patturaja Murugaboopathy/Ryan Woo） - 中国游客创纪录的消费水平引发世界对中国游客的争夺战，各国驻华使馆修改签证规则，而政府则敲定新的航空协议。
中国外管局上周公布的数据显示，2014年中国海外游支出由2013年的1,290亿美元上升至1,650亿美元，创下两年来最大的百分比增幅。
中国人可支配收入稳步上升，去年人民币汇率升值更加促进海外游。人民币兑日元和澳元升值超过10%，兑欧元升值超过14%。
各国政府热衷于吸引中国游客。11月，美国与中国签署协议，将中国游客签证有效期上限从一年提升至10年。马来西亚和印尼今年计划对中国游客免签；泰国考虑免除中国游客的签证费，该规定去年一度中止。澳大利亚1月与中国签署协议，接纳更多来自北京、上海和广州的航班，协议立即生效。
中国大型航空公司的数据确认中国人海外游的倾向上升。路透的计算显示，2014年，中国国航(601111.SS)国际航线客运收益公里数（RPK）增长达到创纪录的14.6%，而国内航线RPK增长只有6.1%。南方航空(600029.SS)国际航线RPK增长20.2%，国内航线RPK增长10.0%。东方航空(600115.SS)国际航线RPK增长4.4%。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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