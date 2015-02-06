中国游客海外消费创纪录 各国竞相吸引中国游客

中国外管局上周公布的数据显示，2014年中国海外游支出由2013年的1,290亿美元上升至1,650亿美元，创下两年来最大的百分比增幅。中国游客创纪录的消费水平引发世界对中国游客的争夺战，各国驻华使馆修改签证规则，而政府则敲定新的航空协议。路透