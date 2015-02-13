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乐享时尚 | 2015年 2月 13日 星期五 17:37 BJT

中国计划与朝鲜、俄罗斯打造国际旅游区--新华

路透北京2月13日 - 新华社周五报导称，中国计划在中俄朝交界地带打造一个国际旅游合作区。

报导指出，吉林省省长蒋超良表示今年将提出图们江三角洲国际旅游合作区蓝图。

报导称，官员们正在探索该旅游区的管理模式，涉及中国、俄罗斯和朝鲜。游客可凭有效证件自由进出国际旅游合作区，入区免签，离区免税。

新华社援引吉林省旅游局局长赵晓君指出，未来韩国、日本和蒙古将通过高速、铁路和航线加入该旅游区。

报导称，这一构想由吉林省珲春市政府于2013年提出。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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