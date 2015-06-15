中国首季旅行社组织出境游同比增长21%--旅游局

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京6月15日 - 中国国家旅游局称，一季度全国旅行社出境旅游组织895.32万人次，同比增长21.38%；国内旅游组织2,039.55万人次，同比增长8.84%。
新华社周一援引国家旅游局并称，出境游目的地前10位依次是泰国、香港、韩国、台湾、日本、澳门、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、法国；而国内游方面，广东、浙江、山东位列目的地前三甲。
旅游局数据并显示，一季度旅行社入境旅游外联人次排名前五位的客源地依次为香港、韩国、台湾、澳门、新加坡。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。