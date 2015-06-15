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中国财经 | 2015年 6月 15日 星期一 16:08 BJT

中国首季旅行社组织出境游同比增长21%--旅游局

路透北京6月15日 - 中国国家旅游局称，一季度全国旅行社出境旅游组织895.32万人次，同比增长21.38%；国内旅游组织2,039.55万人次，同比增长8.84%。

新华社周一援引国家旅游局并称，出境游目的地前10位依次是泰国、香港、韩国、台湾、日本、澳门、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、法国；而国内游方面，广东、浙江、山东位列目的地前三甲。

旅游局数据并显示，一季度旅行社入境旅游外联人次排名前五位的客源地依次为香港、韩国、台湾、澳门、新加坡。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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