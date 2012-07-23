环法落下帷幕 英国人首夺冠

在周日落下帷幕的第99届环法自行车大赛中，威金斯以3分21秒的优势夺得总冠军，成为环法近百年历史上第一位摘得桂冠的英国人。他的队友佛罗梅和天然气车队车手尼巴利分别获得亚军和季军。在最後一个赛段中，威金斯的队友、同是英国车手的卡文迪许夺得分段赛冠军。