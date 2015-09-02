纸杯蛋糕和时空旅行：柏林艺术家探讨城市贵族化问题

路透柏林9月1日（记者 Victoria Bryan） - 如果你能回到过去、改变自己所在的城市，你会怎么做？你希望生活在什么样的地方？你会试图停止城市贵族化吗？

这是柏林一群被称为copy & waste的艺术家所提出的问题，他们的灵感来自科幻电影《回到未来》。

项目名为“Knick-Knack to the Future”。艺术家们白天在“概念店”里卖咖啡、纸杯蛋糕和《回到未来》主题包、鞋以及体恤衫，意在鼓励人们讨论他们愿意为产品支付多少钱。

晚上艺术家们利用这些空间提供“时空旅行工作坊”，通过英语和德语音乐、演讲和《回到未来》电影片段等舞台表演探讨城市贵族化问题。

“首先是艺术家和工作室，然后是学生和纸杯蛋糕咖啡厅，接下来是精品。这样的过程在很短的时间里完成。”这群艺术家在其网站上称。

城市贵族化在德国是热门话题，特别是在柏林。2007年以来柏林、慕尼黑和法兰克福等城市的房租上涨高达30-40%，引发政府采取行动限制租金涨幅。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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