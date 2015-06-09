香港政府因MERS向韩国发出红色外游警示 至月底所有团取消

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
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路透香港6月9日 - 因应韩国中东呼吸综合症（MERS）疫情所引致的健康风险，香港政府周二宣布向南韩发出红色外游警示，并呼吁市民如无必要，应避免前往当地旅游及公干。
由于红色外游警示生效，香港旅游业议会宣布，本地旅行社由现在至月底所有韩国旅行团将会取消，游轮旅游除外。旅游业议会总干事董耀中称，估计约有万多名旅客，约500-600个旅行团受到影响。
南韩MERS疫情续有扩散迹象，港府周一下午将MERS应变级别由＂戒备＂提升至＂严重＂级别，但没发出旅游警示，但不足一日即发出红色警示。其安排令到部份旅行社不满。
董耀中表示，政府只发出健康建议的话，旅行社在处理退团方面较难作出安排，因航空公司及保险公司在此情况下不设有退款条文。他希望未来政府应对其他状况，应以旅游警示为主，令旅行社易处理些，旅客也没这么多投诉。
根据保安局，设立＂外游警示制度＂的目的是协助香港居民更容易了解在前往85个较多港人到访的海外国家时所可能面对的人身安全风险。
红色级别是指前赴该些国家存在明显威胁，建议市民应调整行程，如非必要，避免前赴。最高级别为黑色，是前赴该些国家存在严重威胁，市民不应前赴。
目前除南韩外，香港对埃及、黎巴嫩、尼泊尔及巴勒斯坦等国家发出了红色外游警示。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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