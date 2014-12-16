途牛获弘毅京东携程等注资共1.48亿美元 取消增发计划

路透上海12月16日 - 中国在线休闲旅游公司途牛旅游网(TOUR.O)周一稍晚宣布，其与弘毅投资、京东商城(JD.O)、携程(CTRP.O)及途牛网两位高层已签署股权认购协议。根据协议，途牛将向上述投资者出售1.48亿美元的新发行股份。

途牛同时宣布，取消此前提交的公开发行美国存托凭证（ADS）的计划，并撤回公司在12月2日向美国证券交易委员会提交的相关F-1文件。此前途牛计划增发ADS筹资至多1亿美元。

公司新闻稿指出，弘毅投资、京东、携程投资、途牛董事长暨首席执行官于敦德和途牛首席运营官严海锋，同意分别以5,000万美元，5,000万美元，1,500万美元，1,650万美元以及1,650万美元认购途牛A类普通股。各投资方同意在协议签署后六个月之内不出售与转让此次发行中所认购的股份。

本次认购价格为每股4.0203美元，即每股ADS12.061美元。认购价格为协议签订前10个交易日途牛ADS收盘价的平均值，较前五日平均收盘价溢价3.19%。

“我们欢迎弘毅投资、京东成为我们的新股东，并期待与京东在业务领域展开更紧密的合作，此次携程也增持了股份，我们会在更多的资源上展开合作。”途牛首席执行官于敦德表示。

弘毅投资总裁赵令欢表示，“互联网尤其是移动互联正在迅速改变中国人的生活方式，并会由此对许多行业的生态链产生颠覆性的影响。弘毅投资对此保持密切的关注和不断的研究，而新技术对传统产业的改造、线上与线下的有机结合是弘毅最为关注的主题。”

在消息公布后，途牛网ADS周一收盘上涨0.28美元或2.11%，报13.58美元。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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