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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 18日 星期三 11:55 BJT

大施莱克药检未过环法退赛

Radiosack车队周二宣布，卢森堡车手弗兰克·施莱克由於在药检中检测出希帕胺呈阳性，将退出本届环法大赛。弗兰克与弟弟安迪都是国际知名自行车选手，弗兰克曾在去年环法赛中取得季军，退赛前在总积分榜上落後黄衫威金斯9分45秒排在第12位。

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