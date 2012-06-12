伦敦将成今年全球旅游首选城市

路透伦敦6月11日电（记者 Peter Myers）---万事达卡周一公布的“全球旅行目的地指数”显示，伦敦将是今年全球迎接旅行者最多的城市。

该指数预计，今年乘飞机前往伦敦的人数将为1,690万，排名第二的巴黎将迎来的旅行者比伦敦少100万，而排名第13位的纽约料将迎来760万旅行者。

该指数还显示，伦敦将连续第二年成为全球游客花销最高的城市，总计2,110万美元，排名第二的是纽约，旅行者支出料为1,940万美元。

“伦敦提供比纽约更高的价值。”万事达卡全球经济顾问Yuwa Hedrick-Wong对路透表示。

在6月初英国女王登基60周年庆典的四天里，来自海内外的游客云集伦敦，而7月27日至8月12日的伦敦奥运会预计也会吸引来自全世界的游客。

“女王登基60周年庆典表明伦敦知道如何举办派对，随着奥运会的到来，伦敦无疑将成为游客的首选。”伦敦市长约翰逊（Boris Johnson）在一份声明中称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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