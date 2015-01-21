美元升值或让游客对美国望而却步 但中国游客增势不减

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Jilian Mincer

路透1月21日 - 最近几周，纽约餐厅老板梅林（Jeremy Merrin）发现，他位于时报广场哈瓦那中心餐馆的生意下滑。原因是没有足够的国际游客。

“我们正在应战双重打击，”梅林说。“不只是美元升值导致各种商品变得更贵，整个欧洲的形势也不好。”

国际游客每年在美国旅游、酒店住宿、用餐和购物等方面的支出超过2,000亿美元。2015年，国际游客在美支出增速预计会放缓，原因是美元升值让打算前来美国的游客望而却步，而国内经济低迷也让游客感到纠结。

“这会影响他们（游客）在美国的停留时间和支出构成，”美国旅游协会高级副总裁David Huether称。该协会认为，强势美元的影响在2015年下半年会变得更加严重。

美国旅游业面临的问题并非是美元升值造成的唯一负面影响。美元升值还导致出口成本上升，一些美国制造商因此削减财测。此外，在海外有业务的美国企业还预见到，当他们的海外收益转换成美元时，他们的纯收入将下降。

美国将对中国公民的短期旅游和商务签证有效期延长至十年，有望刺激中国赴美旅游。旅游行业的专家希望中国游客的增长有望部分抵消国际游客在美支出减少的影响。此外，油价下跌，加上美国经济形势不错，也可能提振国内旅游。

**美元升值**

过去六个月里，美元兑日元及欧元上涨了15%左右，美元兑韩元上涨大约6%。

位于圣路易斯的EverBank财富管理公司的资深市场策略师Chris Gaffney称，强势美元预计会对与外国游客相关的很多美国行业造成影响，当中包括航空、酒店及零售等行业。提供出境游的旅游公司将会暂松一口气，因为“对于美国游客而言，欧洲游在打折”。

咨询公司Tourism Economics总裁Adam Sacks称，美元升值10%，通常会令全年国际游客减少2%左右。该公司预计，2015年美国接待的国际游客人数将增长3.5%，过去10年的年度增幅为5%。

前往美国的海外游客人数增速去年就已经开始放缓，这主要与游客本国的经济问题有关。根据美国商务部的最新数据，截至去年10月，前往美国的日本游客人数较上年减少4%，委内瑞拉游客人数下降18%，墨西哥和中国游客人数则增长逾20%。

“尽管美元升值，中国人已经存了旅游的钱，”Attract China的执行长兼创始人Evan Saunders说。该公司预测，今年前往美国的中国游客会更多。（完）