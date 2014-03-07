全球旅游业开始步出低迷

路透柏林3月6日(记者 Maria Sheahan/Victoria Bryan) -2014年全球旅游业的前景看似更为光明，因欧洲经济逐渐复苏，消费者信心不断上升促使度假者和企业再次松开钱袋。

根据本周柏林国际旅游展览会上的各路评价，旅游业的增长在全球各地区依然分布不均，埃及、中国和泰国等旅游目的地的旅游业因政治动荡、安全顾虑或更严格的监管而面临困难。

俄罗斯和乌克兰目前的紧张局势也给今年的旅游业增长带来威胁，联合国世界旅游组织(UNWTO)表示，国际游客的数量料将增加4%-4.5%，2013年国际游客的数量达到创纪录的近11亿。

UNWTO秘书长塔勒布瑞法依(TalebRifai)表示：“我们认为，这种增长将会在2014、2015、2016年及之后再度强化。每年的增速不会达到5%，但重要的是增长在强化。”

国际航空运输协会(IATA)周三表示，2014年有个不错的开端，因出行需求从去年开始加速，发达经济体和新兴市场地区的需求更强劲。

洲际酒店(IHG.L)欧洲业务负责人Angela Brav表示，她看到2013年第四季度出现了一些实质性增长，且这种趋势还在继续。

她在展会上表示：“国内生产总值(GDP)预计将得到改善，失业有所好转，欧洲商业前景乐观。”

世界酒店(World Hotels)首席运营官Paulo Salvador表示，今年北美和巴西的开局尤其好，而亚洲的增长有所放缓。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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