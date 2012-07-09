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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 9日 星期一 16:35 BJT

环法赛第八赛段最年轻车手夺冠

在周日进行的环法自行车赛第八赛段中，22岁的法国车手皮诺以领先26秒的成绩夺冠，他本人也是本届环法赛中最年轻的车手。卫冕冠军埃文斯、法国车手加娄平与英国人威金斯分别二、三、四位，威金斯继续保有黄衫。该赛段为山地赛段，长157.5公里。路透

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