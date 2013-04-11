因安全气囊问题 丰田将在全球召回173万辆汽车

美元兑日圆触及近五个月低位 因地缘政治风险
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透东京4月11日 - 日本丰田汽车(7203.T)周四表示，由于安全气囊问题，将在全球范围内召回173万辆汽车。
日本汽车部件制造商Takata(7312.T)称其向丰田和其他汽车厂商提供安全气囊。(完)
(编译 洪曦; 审校 石冠兰)
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“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透纽约/伦敦4月11日 - 金价周二跳升近2%，至五个月新高，因朝鲜和中东局势以及即将举行的法国大选令政治和安全忧虑不断加重，投资人寻求避险。
美国交易时段早盘油价下跌，后转升，此前《华尔街日报》报导称，沙特称将在5月OPEC会议上提议将1月开始实施的减产协议延长六个月。OPEC成员国之前曾表示，只要非OPEC产油国也参加，他们倾向将减产协议延长。