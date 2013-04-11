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国际财经 | 2013年 4月 11日 星期四 14:28 BJT

因安全气囊问题 丰田将在全球召回173万辆汽车

路透东京4月11日 - 日本丰田汽车(7203.T)周四表示，由于安全气囊问题，将在全球范围内召回173万辆汽车。

日本汽车部件制造商Takata(7312.T)称其向丰田和其他汽车厂商提供安全气囊。(完)

(编译 洪曦; 审校 石冠兰)

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