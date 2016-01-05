丰田汽车今年在华销量目标为增长2.7% 不及市场整体预期（更新版）

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
(新增销量前景细节、引语及背景信息)
路透北京1月5日 - 日本丰田汽车(7203.T)及其中国合资企业合作伙伴力争2016年在中国销售115万辆汽车，弱于对中国汽车市场的整体增长预期。
2016年的这一销量目标比上年实际销量高出约2.7%，去年的同比增幅为8.7%。
丰田汽车周二称，2015年在华汽车销量112万辆。成为第一家公布2015年在华销量详细数据的全球主要汽车厂商。
“我们并非对2016年的需求前景感到悲观，”该公司驻北京发言人称。
他表示，丰田更为注重维系更长期的增长，而不是通过奖励和其他促销优惠单纯提升短期的销售。
“我们通常提供保守的预估，”他表示。
丰田2015年12月的销量总计约12.2万辆，较上年同期下降2.4%。
中国汽车工业协会秘书长上个月预测，2016年中国汽车市场销量将增长5-7%，2015年销量预估增长3%。(完)
（编译 刘秀红；审校 白云）
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)