丰田汽车今年在华销量目标为增长2.7% 不及市场整体预期（更新版）

(新增销量前景细节、引语及背景信息)

路透北京1月5日 - 日本丰田汽车(7203.T)及其中国合资企业合作伙伴力争2016年在中国销售115万辆汽车，弱于对中国汽车市场的整体增长预期。

2016年的这一销量目标比上年实际销量高出约2.7%，去年的同比增幅为8.7%。

丰田汽车周二称，2015年在华汽车销量112万辆。成为第一家公布2015年在华销量详细数据的全球主要汽车厂商。

“我们并非对2016年的需求前景感到悲观，”该公司驻北京发言人称。

他表示，丰田更为注重维系更长期的增长，而不是通过奖励和其他促销优惠单纯提升短期的销售。

“我们通常提供保守的预估，”他表示。

丰田2015年12月的销量总计约12.2万辆，较上年同期下降2.4%。

中国汽车工业协会秘书长上个月预测，2016年中国汽车市场销量将增长5-7%，2015年销量预估增长3%。(完)