丰田去年重夺全球汽车销量桂冠

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透东京1月28日 - 日本丰田汽车(7203.T)在2012年重新赢回全球汽车销量最高的桂冠,销售量超过通用汽车(GM.N)和福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE),并创下纪录高位.
丰田汽车周一表示,公司去年在全球总计售出975万辆汽车,较2011年大增22.6%,并创下公司建立75年以来的最高销售纪录.丰田在2011年曾饱受压力,美国的召回事件以及日本地震和泰国洪水造成的供应链中断,都给其带来巨大冲击.
丰田集团的上述销量包括了大发汽车7262.T和日野汽车(7205.T)两个品牌.丰田自有品牌的汽车销量为872万辆,雷克萨斯(Lexus)豪车亦包含在内.
通用汽车2012年共售出928万辆,较2011年增长2.9%.大众汽车2012年售出907万辆,较2011年增长11.2%.(完)
(编译 高琦 审校 田建华)
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