丰田未来五年计划开发基于人工智能的辅助驾驶系统

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京6月20日 （记者 Naomi Tajitsu） - 丰田研究所（Toyota Research Institute）首席执行官吉尔·普拉特（Gill Pratt）称，丰田汽车(7203.T)计划未来五年致力于开发融合人工智能的的辅助驾驶系统，以提升汽车安全。
普拉特称，丰田计划通过让车辆能够预测并避开潜在事故情形，以提升汽车安全。丰田研究所是丰田旗下专注人工智能的研发企业。
丰田称，丰田研究所未来五年将投入10亿美元，研发自动驾驶汽车的竞争正在加剧。
本月早些时候，本田汽车(7267.T)称，计划设立一个专注于人工智能的新研究机构。福特(F.N)和大众(VOWG_p.DE)等全球车企亦正在投资机器人研究。
“汽车安全是近期重点，我对未来五年我们在汽车安全的某些方面取得一定进展非常有信心。”普拉特上周告诉记者。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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