丰田未来五年计划开发基于人工智能的辅助驾驶系统

路透东京6月20日 （记者 Naomi Tajitsu） - 丰田研究所（Toyota Research Institute）首席执行官吉尔·普拉特（Gill Pratt）称，丰田汽车(7203.T)计划未来五年致力于开发融合人工智能的的辅助驾驶系统，以提升汽车安全。

普拉特称，丰田计划通过让车辆能够预测并避开潜在事故情形，以提升汽车安全。丰田研究所是丰田旗下专注人工智能的研发企业。

丰田称，丰田研究所未来五年将投入10亿美元，研发自动驾驶汽车的竞争正在加剧。

本月早些时候，本田汽车(7267.T)称，计划设立一个专注于人工智能的新研究机构。福特(F.N)和大众(VOWG_p.DE)等全球车企亦正在投资机器人研究。

“汽车安全是近期重点，我对未来五年我们在汽车安全的某些方面取得一定进展非常有信心。”普拉特上周告诉记者。（完）