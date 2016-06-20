丰田未来五年计划开发基于人工智能的辅助驾驶系统

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京6月20日 - 丰田研究所（Toyota Research Institute）首席执行官吉尔·普拉特（Gill Pratt）称，丰田汽车 计划未来五年致力于开发融合人工智能的的辅助驾驶系统，以提升汽车安全。
普拉特称，丰田计划通过让车辆能够预测并避开潜在事故情形，以提升汽车安全。丰田研究所是丰田旗下专注人工智能的研发企业。
丰田称，丰田研究所未来五年将投入10亿美元，研发自动驾驶汽车的竞争正在加剧。
本月早些时候，本田汽车 称，计划设立一个专注于人工智能的新研究机构。福特 和大众 等全球车企亦正在投资机器人研究。
“汽车安全是近期重点，我对未来五年我们在汽车安全的某些方面取得一定进展非常有信心。”普拉特上周告诉记者。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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