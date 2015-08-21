独家：丰田将向高田对手购买1,300万件气囊气体发生器--消息

路透东京8月21日 - 据知情人士透露，丰田汽车(7203.T)将从规模较小的零部件厂商日本化药(4272.T)购买上千万件气囊气体发生器。丰田正在寻求降低高田(7312.T)产品问题带来的风险。

据直接了解此项交易和另一名了解此事的人士表示，丰田上月要求这家二线供应商扩大生产，从明年7月至2020年向丰田供应超过1,300万件气囊气体发生器。

高田气囊问题与导致八人死亡、100多人受伤的汽车事故有关。自2008年以来，已有超过10家汽车厂商召回了数千万辆汽车，以更换高田气囊。而在这起全球最大规模的汽车召回案中，丰田此举是制造商至今采取的最主动性的行动。

知情人士称，丰田向日本化药采购的数量，是根据配备高田气囊气体发生器的汽车数量得出的，该公司认为随着未来几年汽车老化，这些气体发生器会变得相当危险。

一位人士表示，如果丰田改用日本化药的气体发生器，其“将首先更换风险较高的，也就是比较老旧的，然后依次渐进。”

知情人士称，丰田要求日本化药扩建生产线以满足需求。日本化药是一家百年老店，该公司也生产化工产品和药品。上述知情人士要求匿名，因为相关讨论依然保密。

目前不能立即联系到日本化药进行置评，而丰田汽车发言人拒绝发表评论。

**预防性的转变**

消息人士拒绝透露这笔采购将让丰田汽车花费多少，但安全气囊气体发生器的平均价格暗示总价约为1-1.5亿美元。

一位直接了解该交易的人士称，丰田汽车考虑转向日本化药的气体发生器将是预防性举措，以防需要进一步召回汽车。

消息人士称，五年前面临重大召回危机而遭到行动迟缓的批评后，丰田汽车希望，如有必要，能够立即更换有风险的气体发生器。

一位人士称，此举并不意味着丰田将停止从高田购买气体发生器。丰田“不会做出摧毁高田的任何事，”他补充称。

这位直接了解交易的人士没有透露，丰田是否将帮助日本化药支付其扩张费用，以及丰田是否会在2020年后继续购买日本化药的气体发生器。

日本化药雇员总计近5,200人，截至3月的财年集团营收增长1.1%，至近1,620亿日圆(13亿美元)。(完)

(编译 王颖/于春红; 审校 张明钧/杜明霞)

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