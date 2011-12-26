丰田发布全球最节能混合动力车Aqua

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透东京12月26日电---丰田汽车(7203.T)周一发布全球最节能混合动力车，与纯电动车抗衡。
这款车在日本本土名称为Aqua，在海外名为普锐斯C，油耗为每升油35.4公里，现有主力混合动力车型普锐斯油耗则为每升油32公里。
丰田Aqua在日本市场的销售目标为每月1.2万辆，起价为169万日圆（21,600美元）。
丰田上周预计，该公司2012年汽车销售将大增20%，摆脱今年3月日本强震和後来泰国洪灾的影响。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。