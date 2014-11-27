丰田汽车将召回更多涉及高田安全气囊问题的车辆

路透东京11月27日 - 日本丰田汽车(7203.T)周四表示，将在全球召回57,000辆汽车，更换高田(7312.T)所生产的可能有致命危险的安全气囊。这显示有关高田汽车组件的安全危机有越演越烈的迹象。

丰田最新召回车款为Vitz，在一些市场名为Yaris，以及在2002年12月至2004年3月生产的跨界车种RAV4。总计在日本约4,000辆、欧洲约6,000辆。丰田汽车称，最新召回不包括北美地区。

丰田表示，这些召回的车款并未传出任何相关的受伤或致死案例。

另外，国土交通省官员表示，丰田小型车部门大发汽车7262.T因相同问题也提出将在日本召回27,571辆Mira车款，是大发汽车首度因高田气囊安全性的问题所进行的召回行动。(完)

(编译 李婷仪 审校 戴素萍)

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