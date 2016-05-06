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中国财经 | 2016年 5月 6日 星期五 15:38 BJT

丰田汽车4月在华销量增长9.2%

路透北京5月6日 - 丰田汽车(7203.T)周五公布，4月在中国的汽车销量较上年同期增长9.2%，达到约101,100辆，反映出中国市场的汽车销售人气略好于预期。丰田汽车3月在中国销量为大增40.6%。

丰田汽车称，今年1-4月在中国的汽车销量为392,100辆，同比增加22.4%。(完)

(编译 高琦 审校 张若琪)

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