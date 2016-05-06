丰田汽车4月在华销量增长9.2%

路透北京5月6日 - 丰田汽车(7203.T)周五公布，4月在中国的汽车销量较上年同期增长9.2%，达到约101,100辆，反映出中国市场的汽车销售人气略好于预期。丰田汽车3月在中国销量为大增40.6%。