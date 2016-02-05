焦点：日本丰田汽车提高年度获利展望 因中国业务增强

2015年11月20日，广州车展上丰田展区的Corolla混合动力车。 REUTERS/Tyrone Siu

路透东京2月5日 - 日本丰田汽(7203.T)周五上调年度净利预估，因中国业务改善。该公司亦提高了北美市场销量预测，该地区的需求持续强劲。

这家全球销量最高的汽车厂商表示，预期截至3月底的财年度净利将达2.27万亿(兆)日圆(194.3亿美元)，创出纪录最高水准，并略高于先前预期的2.25万亿日圆。这是因为中国生产效率改善，提升了亚洲的营业利润。

同时，亚洲地区的汇率形势对其有利，亦提振获利，即使一些亚洲国家经济疲弱导致汽车销量下滑。

“我们的中国业务已经改善，从而提高了我们的盈利能力，这是我们调高获利预估的原因，”丰田高管Tetsuya Otake在财报简布会上表示。

丰田调高北美全年汽车销量预估至287万辆，先前预估为285万辆。因美国经济稳定，当地多功能休旅车(SUV)及皮卡需求畅旺。

这家日本最大的汽车业者在其最大市场--美国享有稳固成长。美国市场去年年度销量创纪录新高。

丰田汽车2015年全球销量达1,015万辆，超越德国大众汽车(福斯汽车/Volkswagen)(VOWG_p.DE)，保有全球最畅销车商宝座；大众汽车销售受到排放作弊丑闻打击。

尽管日圆兑美元近年来大幅下跌提振了获利能力，丰田汽车表示，汇率的影响已开始消退。该公司2015/16财年美元/日圆假设汇率为120日圆，之前的假设为118日圆。

日圆兑美元经过多个月重贬后回稳，加上日圆兑欧元和其他货币升值，重压该公司第三季营业利润，10-12月当季，丰田汽车的营业利润为7,220亿日圆，较上年同期下降5.3%，而且低于汤森路透I/B/E/S/调查12位分析师预计的7,800亿日圆。

丰田汽车周一表示，旗下所有国内汽车装配厂将在2月8日至2月13日期间停产，因一家关联公司运营的钢铁厂爆炸导致钢铁短缺 。丰田称尚未反映其对于获利的潜在影响。(完)