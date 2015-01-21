丰田汽车预计今年销量微降 因新兴市场和日本表现迟滞

路透东京1月21日 - 日本丰田汽车(7203.T)周三表示，预计2015年汽车销量微幅下降，今年的行业桂冠可能拱手让给德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)。

丰田汽车表示，预计2015年集团全球销量下降约1%至1,015万辆，因中国和印尼等新兴市场以及日本在去年上调消费税后需求迟滞。该数据包括丰田旗下大发汽车7262.T及日野汽车(7205.T)。

丰田预计，母公司的汽车销量将增长0.4%至918万辆，海外市场销量增加2%至773万辆，在日本市场销量下降7%至145万辆。

2014年丰田汽车的集团销量增长3%至1,023.1万辆。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛/艾茂林)

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