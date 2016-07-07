（更正）丰田汽车计划在泰国裁减约800个职位

（更正：第二段应为“减少加班时间”，而非“削减加班工资”，并修正第四段错字。）

路透曼谷7月6日 - 日本汽车厂商丰田汽车 (7203.T)泰国分公司已启动自愿离职计划，目标是削减约800名在泰国的合同工，因该国国内外均面临经济困难。

公司声明称，泰国经济放缓，同时全球经济存在不确定性，自年初以来已经影响到泰国国内的汽车产业与出口，导致公司减少生产，减少加班时间，员工月收入亦下降。

丰田汽车泰国分公司工会主席Phuphal Samata对路透表示，公司已经向800名左右的合同工提供了离职补偿，但有更多工人申请加入该离职计划。

“不会再有加班工资了，所以许多合同工可能想拿到这次补偿，去找其它工作，”他说。

他说，丰田掌握着泰国汽车市场约三分之一份额，雇员达18,000人，其中40%为合同工。

泰国是全球顶级汽车厂商的生产和出口中心之一，汽车行业在该国国内生产总值(GDP)中占到10%左右。

泰国工业联盟汽车行业发言人Surapong Paisitpattanapong说，丰田裁员不大可能扩散到其它汽车企业，因该公司自实行汽车补贴以来雇佣了大量的工人。

“我认为不会有其它企业很快效仿，因为5月汽车生产、出口和国内汽车销售都在增长。还是有希望的，”他说。(完)