丰田去年在华汽车销量超目标--高管

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透北京1月6日 -两名高管周一表示，日本丰田汽车(7203.T)及其两家本地合资伙伴2013年在中国销售逾90万辆汽车，超过了年度销售目标，逐步摆脱中日领土争端造成的冲击。
一名高管表示，初步估计去年丰田及其中方伙伴在中国销售了大约916,400辆汽车，高于2012年的约84万辆。另一名高管表示，销量超过了90万辆。两人均不愿意具名，因为并未受权向记者发表言论。
这两名高管表示，关键新产品，包括重新设计的RAV4丰田品牌紧凑型运动型车(SUV)，帮助丰田夺回了因中日关系紧张而导致的多数失地。
丰田中国发言人孝德横井(TakanoriYokoi)表示，丰田计划在周一稍晚公布其中国销售数据，拒绝发表更多评论。(完)
(编译 张涛；审校 王兴亚)
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