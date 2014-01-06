丰田去年在华汽车销量超目标--高管

路透北京1月6日 -两名高管周一表示，日本丰田汽车(7203.T)及其两家本地合资伙伴2013年在中国销售逾90万辆汽车，超过了年度销售目标，逐步摆脱中日领土争端造成的冲击。

一名高管表示，初步估计去年丰田及其中方伙伴在中国销售了大约916,400辆汽车，高于2012年的约84万辆。另一名高管表示，销量超过了90万辆。两人均不愿意具名，因为并未受权向记者发表言论。

这两名高管表示，关键新产品，包括重新设计的RAV4丰田品牌紧凑型运动型车(SUV)，帮助丰田夺回了因中日关系紧张而导致的多数失地。

丰田中国发言人孝德横井(TakanoriYokoi)表示，丰田计划在周一稍晚公布其中国销售数据，拒绝发表更多评论。(完)

(编译 张涛；审校 王兴亚)

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