丰田汽车准备改组高层 试图取消刻板的决策制度

路透东京3月5日 - 据知情人士透露，日本丰田汽车(7203.T)最快将于本周改组高层，因社长丰田章男试图取消刻板的决策制度。

现年56岁、于2009年掌舵公司的丰田章男，已经削减了董事数量，并给予那些负责日本以外主要市场的高层主管们更大的权力，致力于在公司经历一系列危机之后把关注点重新放在产品质量和生产灵活性上。

下一轮整顿旨在以丰田章男的改革方案为基础，抵挡来自主要对手福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)、通用汽车(GM.N)和现代汽车(005380.KS)等的激烈竞争。丰田章男的改革方案已帮助丰田重新成为全球最畅销的汽车制造商。

一名消息人士表示，在接下来的调整中，丰田希望给予连锁店管理人员更大的日常决策权，以便让执行副总裁有精力专注于战略考虑。由于计划尚未公开，该消息人士要求不署名。

丰田发言人Ryo Sakai表示，“人事变动将在作出决定时宣布。我们不能就此事的时间或内容发表评论。”(完)

(编译 王翔琼; 审校 高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。