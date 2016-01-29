丰田将以30亿美元全股票交易完全控股大发汽车

路透东京1月29日 - 全球最大汽车生产商丰田汽车(7203.T)表示，将通过价值约30亿美元的全股票交易，买断大发汽车7262.T的剩余股份，从而完全拥有这个品牌。这是丰田汽车战略举措的一部分，以加强面向新兴市场的紧凑型轿车开发。

公司寻求将大发汽车打造成一个全球品牌，致力于向发展中市场提供紧凑型轿车，并指出随着经济发展，这种入门型车款市场正在扩张，并且出于环保和交通便捷考虑，车型正向更小化发展。

丰田汽车目前持有大发汽车51.2%的股份，在全面控股后，丰田将能够更好的开发较低价品牌，并使大发汽车能更容易的采用丰田开发的新一代技术。（完）