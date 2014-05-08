焦点：丰田汽车将面临适应平凡业绩的考验

5月8日，丰田汽车社长丰田章男在东京召开的记者会上。 REUTERS/Toru Hanai

* 本会计年度净利料下滑2.4%

* 3月31日止年度净利创纪录新高，大增九成

* 汇率提振效应转淡，对社长丰田章男构成新考验

路透东京5月8日 -丰田汽车(7203.T)警告称，本会计年度获利可能下滑，因过去18个月来日圆巨幅贬值给日本厂商带来的效应逐渐转淡。

对于掌舵时间已有五年之久的社长丰田章男而言，这样“平淡”的表现为他带来新的挑战，在这五年期间，他经历了2010年大规模的召回行动、2011年日本震灾海啸、以及2012年底中日领土争议导致中国消费者抵制日本产品等等风风雨雨。

销量居全球冠军的丰田汽车周四表示，预期2015年3月止年度净利将下滑2.4%至1.78万亿(兆)日圆(175亿美元)，远低于汤森路透I/B/E/S调查24位分析师平均预估的2.03万亿日圆。

受出口畅旺推助，丰田3月31日止的2013/14年度净利近几翻倍，创纪录新高1.82万亿日圆。尽管丰田汽车的财报向来偏于保守，但本财年预估获利下滑，将是开倒车的表现。

丰田章男在东京向记者发布简报时提出解释，称今年获利可能下滑是因为受到4月消费税调高的影响，日本汽车市场萎缩，另外丰田缺乏新车发表也是一个因素。至于未来表现方面，丰田章男称他希望公司能够发展出长期稳健成长，而不是获利呈现剧烈震荡，一下子像去年一样暴赚，一下又因为大规模召回或天灾而巨亏。

“我希望丰田是一家能够持续增长的公司，能够避免剧烈挫折，甚至在类似雷曼事件冲击时仍能保持增长，”丰田章男说道；他并称丰田将扩大员工训练及研发的投资，以强化竞争力。

他说，“我们最重要的目标就是稳健成长，因此很重要的是这波平淡表现会如何带领我们进入未来增长。”

**三年来首见下滑**

起先，观察人士用暗淡的词汇描述了丰田的预测。

“在做出营收预测时，丰田对北美市场表现出一些信心，公司预测该地区市场将增长，不过竞争仍会非常激烈，”Chibagin资产管理研究部的总经理Yoshihiro Okumura表示。

“对日本市场的缩减计划很可能是考虑到上调消费税的影响。无论怎么看，都没有什么新意能吸引你买入该公司股票。”

这是三年来丰田汽车首次预测获利下滑。丰田汽车生产了卡罗拉(Corolla)和普锐斯(Prius)混合动力车等家喻户晓的车型。

自2012年11月中以来，美元兑日圆已经上涨近30%，当时安倍晋三将上台主政的形势首次变得明朗。安倍一直承诺刺激日本经济，并采取措施削弱日圆汇价。

不过日圆兑美元和欧元等主要货币的跌势似乎已经到头，日圆贬值帮助丰田汽车提高了对美国等主要出口市场的利润率。去年汇率因素使丰田的营业利润增长9,000亿日圆。

不过今年丰田预计汇率走势对其获利不利，营业利润恐减损950亿日圆。丰田预计今年营业获利仅增长0.3%，至2.3万亿(兆)日圆。

“丰田今年暂时进入低迷期，不过在为明年和以后做准备，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深分析师KoichiSugimoto在丰田周四发布会前表示。他还表示，在2015年4月财年开始之前，预计丰田不会推出任何新车型，包括改版的普锐斯混合动力车。

**保守观点**

丰田保守的预估与同行相呼应。本田汽车(7267.T)上个月末称，预计本财年净利仅增长3.6%，因新兴市场货币趋弱冲击获利。

丰田子公司大发汽车7262.T表示，预计今年净利将下滑2%。丰田集团七家汽车零部件生产商中，有五家预计今年获利会下降，包括Denso(6902.T)和Aisin Seki(7259.T)。

丰田每年不断努力削减成本约3,000亿日圆。不同于对手日产汽车(7201.T)和本田汽车的扩张模式，丰田决定自2013年初起的三年内暂停建设新厂。

但为了促进成长，分析师称该公司目前必须加大投资，尤其是提升产能并增强营销。

“丰田正处于转折关口，将把重心从防守转向更积极致力于企业成长，”Jefferies分析师TakakiNakanishi在周四丰田发布财测前的一份报告中称。Nakanishi说，有人预期丰田可能在近期提出扩大产能计画，尽管公司高层周四没有透露这样的打算。

丰田表示，2014/15财年的资本支出将小幅增加至1.02万亿(兆)日圆，上一财年为1.0万亿日圆。

丰田预计截至2015年3月年度，在日本的汽车销量料为221万辆，较上年减少6.6%；海外汽车销量料增长2.1%至689万辆。丰田的集团销售数据包含大发汽车和日野汽车(7205.T)。(完)

(编译/审校 张明钧/李春喜/王翔琼/蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。