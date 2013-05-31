丰田拟在华设合资企业 生产混和动力车用电池

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京5月30日 - 日本丰田汽车(7203.T)驻北京公司发言人周四表示，丰田汽车正计划在中国和当地企业设立合资公司，为中国新兴的油电混和动力车市场生产电池。
丰田汽车发言人Takanori Yokoi表示，该公司正与湖南科力远新能源洽谈合资生产镍氢电池，用于丰田汽车计划2015年左右开始在中国销售的混和动力车型。
丰田汽车和其他在中国经营的国内外汽车厂商正加紧努力，计划在中国推出传统混和动力车，预期中国将调整产业政策，促进对“新能源”车辆的需求。
Yokoi表示，丰田汽车计划2015年左右在中国推出两款相对平价的混和动力车。一款由丰田与广州汽车集团的合资企业推出，另一款由丰田与第一汽车集团的合资企业推出。
根据湖南科力远新能源向上海证交所提交的文件，丰田汽车和该公司计划在常熟设立混和动力电池的合资企业。
新合资公司名为Corun PEVE (China) Automotive Battery Co，仍待中国政府批准，预定由Primearth EV Energy持股41%，丰田汽车(中国)投资有限公司持股5%，丰田通商持股4%。Primearth EV Energy为丰田汽车和日本Panasonic (6752.T)的合资企业。
中国方面，湖南科力远新能源和Changshu Sinogy Venture Capital Co将分别持股40%和10%。(完)
(编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
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