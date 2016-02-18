丰田宣布因安全带问题将在全球召回287万辆车

路透东京2月18日 - 丰田汽车(7203.T)周四称，将在全球召回287万辆汽车，原因是在发生碰撞事故时，这些汽车的安全带可能会被座椅垫金属框架损坏。

该公司在一封电子邮件中称，此次全球召回覆盖2005年7月至2014年8月生产并在全球出售的RAV4运动型多功能车(SUV)车型，还有2005年10月至2016年1月生产并在日本销售的Vanguard SUV车型。

此次召回包括丰田美国事业稍早所宣布在北美召回的130万辆，还包括在欧洲的大约62.5万辆、中国43.4万辆、日本17.7万辆以及在其他地区的30.7万辆。

丰田称，将在所有受影响车辆的座椅垫金属框架上安装树脂套，以防发生碰撞事故时任何金属部件切断安全带。此前该公司曾收到两份关于后座安全带在车辆发生碰撞过后解体的报告。

该公司称，尚不能确定这些事故中是否有任何伤亡发生。(完)