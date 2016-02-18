丰田宣布因安全带问题将在全球召回287万辆车

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京2月18日 - 丰田汽车(7203.T)周四称，将在全球召回287万辆汽车，原因是在发生碰撞事故时，这些汽车的安全带可能会被座椅垫金属框架损坏。
该公司在一封电子邮件中称，此次全球召回覆盖2005年7月至2014年8月生产并在全球出售的RAV4运动型多功能车(SUV)车型，还有2005年10月至2016年1月生产并在日本销售的Vanguard SUV车型。
此次召回包括丰田美国事业稍早所宣布在北美召回的130万辆，还包括在欧洲的大约62.5万辆、中国43.4万辆、日本17.7万辆以及在其他地区的30.7万辆。
丰田称，将在所有受影响车辆的座椅垫金属框架上安装树脂套，以防发生碰撞事故时任何金属部件切断安全带。此前该公司曾收到两份关于后座安全带在车辆发生碰撞过后解体的报告。
该公司称，尚不能确定这些事故中是否有任何伤亡发生。(完)
(编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。