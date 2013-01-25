丰田与宝马将共同研发锂空气电池及燃料电池汽车系统

路透东京1月24日 - 日本丰田汽车(7203.T)与德国宝马汽车(BMWG.DE)周四表示,双方将联合研发锂空气电池.预期该电池将比许多混合动力汽车使用的锂离子电池电力更强劲.

此外,两家公司还表示将在2020年前共同研制燃料电池汽车系统,包括氢气储罐和发动机.

丰田同宝马加强合作,将帮助双方在全球竞争日益激烈的情况下,降低研发成本.

"燃料电池汽车(FCV)要想得到更广泛的使用,就得降低价格.这恐将需要大量的时间和成本进行研发,"丰田汽车副会长内山田竹志表示.他曾在上世纪90年代末领导畅销车型Prius混合动力车的研发.

"通过会聚两家公司的智慧,我们可以更快地推广让燃料电池汽车,"内山田竹志在同宝马召开的新闻发布会中说.该发布会在日本中部城市名古屋举行.

丰田表示希望在2020年左右推出一款使用联合研发技术的新型燃料电池汽车.但宝马则称,新车发布日期还未确定.丰田还计划于2015年左右开始销售一款燃料电池轿车.

两家公司均重申并未有资本结盟计划.(完)

(编译 王湄;审校 张涛)

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