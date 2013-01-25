丰田与宝马将共同研发锂空气电池及燃料电池汽车系统

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透东京1月24日 - 日本丰田汽车(7203.T)与德国宝马汽车(BMWG.DE)周四表示,双方将联合研发锂空气电池.预期该电池将比许多混合动力汽车使用的锂离子电池电力更强劲.
此外,两家公司还表示将在2020年前共同研制燃料电池汽车系统,包括氢气储罐和发动机.
丰田同宝马加强合作,将帮助双方在全球竞争日益激烈的情况下,降低研发成本.
"燃料电池汽车(FCV)要想得到更广泛的使用,就得降低价格.这恐将需要大量的时间和成本进行研发,"丰田汽车副会长内山田竹志表示.他曾在上世纪90年代末领导畅销车型Prius混合动力车的研发.
"通过会聚两家公司的智慧,我们可以更快地推广让燃料电池汽车,"内山田竹志在同宝马召开的新闻发布会中说.该发布会在日本中部城市名古屋举行.
丰田表示希望在2020年左右推出一款使用联合研发技术的新型燃料电池汽车.但宝马则称,新车发布日期还未确定.丰田还计划于2015年左右开始销售一款燃料电池轿车.
两家公司均重申并未有资本结盟计划.(完)
(编译 王湄;审校 张涛)
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