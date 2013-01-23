丰田将授权宝马使用其燃料电池技术--日经

路透1月23日 - 日本经济新闻报导称,日本丰田汽车(7203.T)或很快与德国宝马达成协议,授权后者使用自己的燃料电池汽车技术.

日经报导,根据这份可能最早在周四达成的协议,丰田将向宝马提供传动和储氢技术.

日经称,宝马将使用该技术在2015年开发一款样车,计划2020年前后正式上市.

燃料电池能将氢等燃料转换为电能,用于汽车和卡车驱动.

单次补充动力后,燃料电池汽车的运行时间是纯电池动力车的五倍,而且只要几分钟就能完成氢补给,而电池需要约八小时才能完成充电.

日经称,戴姆勒(DAIGn.DE)、通用汽车(GM.N)、日产(7201.T)、本田(7267.T)和现代(005380.KS)等同业都在竞相开发燃料电池汽车.(完)

(编译 白云; 审校 程琳)

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