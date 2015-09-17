丰田预计年底前就是否与宝马在运动车方面合作作出决定

路透法兰克福9月16日 - 日本丰田汽车(7203.T)管理人士周三称，丰田汽车和德国宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)年底前将决定是否开发一款共有的运动车架构。

在燃料电池技术、轻型零部件、以及可能的联合开发运动车基础结构方面，宝马汽车和丰田汽车已经合作多年。

在法兰克福汽车展的间隙，丰田汽车欧洲业务主管Johan van Zyl称，三大方面均进展顺利。“这些都在按部就班地进行，”他告诉路透。

该公司一发言人还称，有关上述运动车方面的决定短期内就会作出；每家品牌都会有各自的运动车款。

“到年底前我们将决定是否这样做，”上述发言人称，“在此之前的整个研究，例如关于何种平台以及何种架构，都一直进展顺利，我们还没有决定为这个项目放行，但也快了。”

宝马首席财务官Friedrich Eichiner周二称该公司正在与丰田讨论加强合作事宜，但未透露详情。Van Zyl则对此不予置评。

丰田汽车管理人士称，该公司在欧洲的销售今年或下降1%-2%，因俄罗斯市场滑坡。他预计明年在欧洲的销售可能略有增加，但要判断增加多少还为时过早。(完)

(编译 孙国玉；审校 徐文焰)

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