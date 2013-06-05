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国际财经 | 2013年 6月 5日 星期三 14:27 BJT

丰田汽车因刹车故障在全球召回24.2万辆汽车

路透东京6月5日 - 日本丰田汽车(7203.T)周三称，由于刹车有瑕疵，将在全球召回242,000辆汽车，其中包括Prius混合动力汽车。

丰田称，由于电子刹车系统中的一个部件强度不够，可能发生破裂，被召回汽车的刹车性能可能达不到应有表现。(完)

(编译 李春喜 审校 王冠中)

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