丰田汽车因刹车故障在全球召回24.2万辆汽车

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透东京6月5日 - 日本丰田汽车(7203.T)周三称，由于刹车有瑕疵，将在全球召回242,000辆汽车，其中包括Prius混合动力汽车。
丰田称，由于电子刹车系统中的一个部件强度不够，可能发生破裂，被召回汽车的刹车性能可能达不到应有表现。(完)
(编译 李春喜 审校 王冠中)
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路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。