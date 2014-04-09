丰田召回近650万辆汽车 修复转向装置等问题

* 此次召回涉及五种瑕疵，涵盖29种车款

* 丰田未透露召回成本

* 创丰田历来第二大召回规模

路透东京4月9日 -丰田汽车(7203.T)周三表示，由于转向装置及座椅等多项部件问题，将在全球召回639万辆汽车。这是丰田历来第二大的召回事件。

丰田汽车称，尚未知悉这些部件问题曾造成任何车祸或人员受伤。丰田有27款车型发现这些问题，其中包括RAV4 SUV和Yaris。丰田表示，Pontiac Vibe和Subaru Trezia也存在同样隐患，这两款是丰田为通用汽车(GM.N)和富士重工(7270.T)代工生产。

丰田并未透露召回成本，现在并不清楚部件问题是来自于供货商或是丰田的生产过程。“对于此次召回所导致的不便和担心，我们对客户衷心致歉，”丰田在声明中称。

在丰田爆出汽车油门踏板卡阻问题造成致死意外，而被迫召回逾900万辆汽车后，汽车厂商纷纷迅速解决隐患，近几年大规模召回变得越来越屡见不鲜。

油门踏板故障事件给丰田的销量和名誉带来了沉重打击。上个月丰田和美国政府达成了创纪录的12亿美元和解罚金，但许多民事诉讼仍在进行中。

丰田称，召回的汽车中约有350万辆将替换螺旋电缆，这个电缆在方向盘转向时可能损坏，导致安全气囊无法在撞车时启用。这些汽车中的约一半在北美，生产时间介于2004年4月至2010年12月间。

另外还有约232万辆在2005年1月至2010年8月期间生产的三门车型，也被召回以检查座椅滑轨，因为存在撞车时座椅向前滑动的安全隐患。

丰田称，其它召回的车辆是分别因为转向管柱支架、前风挡雨刮器电机和发动机启动器存在缺陷。

这次召回639万辆汽车是丰田自2012年10月以来单日宣布召回量最高的一次，当时丰田召回了743万辆Yaris和Corolla等车型，维修电动车窗开关的问题。(完)

(编译 洪曦/白云; 审校 蔡美珍/高琦)

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