丰田宣布在全球召回46.6万辆汽车

路透底特律5月22日 - 日本丰田汽车(7203.T)周四宣布，在全球召回466,000辆小型货车和轿车，其中在美国召回的车辆占大多数，因刹车系统隐患和备胎可能掉落。

丰田汽车表示，召回约16,000辆2013年款Lexus GS轿车，因刹车系统的一个开关可能使该系统在汽车行驶过程中被激活，从而导致汽车出现意外减速。

丰田称，还未收到与该问题相关的事故和伤亡报告。汽车经销商将更换刹车踏板支持组件。

丰田发言人表示，受该问题影响，在美国召回约10,500辆，欧洲1,900辆，中国1,400辆，其他市场1,400辆。

丰田还召回约450,000辆2004年至2011年款型的Sienna小型货车，这些汽车是在天气寒冷地区售出，这些地区采用道路用盐来融化冰雪。其中一部分2004年至2010年款型的汽车，包含在丰田2010年4月的召回行动中。

丰田表示，道路用盐会腐蚀上述车辆底部安放备胎的支架，从而可能导致备胎掉落。丰田称，还未收到与该问题相关的事故和伤亡报告。汽车经销商将更换备胎支架组件。

丰田发言人表示，受此问题影响，在美国召回约370,000辆，加拿大80,000辆，西欧400辆。(完)

(编译 杜明霞；审校 徐文焰)

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