丰田在全球召回2万辆最新款车型 因发动机输油管可能漏油

日本财务大臣称中日两国财长将于5月6日进行双边对话
路透东京4月28日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，日本与中国将于5月6日横滨的亚洲开发银行年会间隙，进行双边财政对话。
路透底特律9月18日 - 丰田汽车(7203.T)周四表示，将在全球召回约2万辆汽车，因可能出现漏油。
丰田表示，受影响的汽车大多在美国，但亦有出口至其他国家。
美国丰田(Toyota Motor Sales USA)表示，此次召回涉及配置2GR-FE发动机的汽车。
召回车辆包括2015款雷克萨斯RX(Lexus RX)，以及2014款丰田亚洲龙(Avalon)、 凯美瑞(Camry)、汉兰达(Highlander)以及塞纳(Sienna)。雷克萨斯为丰田旗下高级车品牌。
公司称，由于一家丰田供应商的焊接问题，发动机内的一条输油管可能漏油。
丰田表示，尚未接到此问题导致车辆起火、碰撞以及人员伤亡的报告。
丰田一名发言人表示，受影响车款皆为美国制造，雷克萨斯车款为加拿大制造。这些车被销往海外，包括韩国、俄罗斯、澳洲、其他一些亚洲地区以及中东。
丰田表示，丰田与雷克萨斯经销商的技师将检查该条输油管，若为该供应商制造，将更换新的输油管。(完)
(编译 陈宗琦；审校 郑茵)
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