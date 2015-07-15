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国际财经 | 2015年 7月 15日 星期三 14:12 BJT

丰田汽车将因软件故障在全球召回约62.5万辆油电车

路透东京7月15日 - 丰田汽车(7203.T)周三表示，将在全球范围内召回约62.5万辆油电车，以修理软件故障。在某些情况下，这一故障可能导致混合动力系统在汽车行驶时关闭。

丰田汽车称，受影响的是在2010年5月至2014年11月间生产的某些Prius v小型货车等车型；Prius v小型货车在一些市场称作Prius alpha和Prius+。

丰田汽车称，将在日本召回约34万辆汽车，在欧洲和北美分别召回16万和12万辆，目前尚未有因这些瑕疵引起的撞车或受伤报告。(完)

(编译 于春红; 审校 许娜/张若琪)

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