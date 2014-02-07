丰田汽车1月在华销量同比增长逾18%

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京2月7日 -丰田汽车(7203.T)周五表示，该公司和两家当地合资企业1月在中国售出约8.56万辆汽车，较上年同期增长18.1%。
12月销量同比增幅为19.4%，11月增幅为40.7%。
2013年丰田在中国售出约91.75万辆汽车，较上年增加9.2%，超出其设定的90万辆目标，但是增速低于整体市场13.9%的增长步伐。
丰田发言人TakanoriYokoi称，公司希望借助重点新型车和重大改款车型在今年维持销量增长势头。丰田今年在中国的销售目标是超过110万辆汽车。
该公司计划今年在全球范围生产约1,030万辆汽车。
丰田汽车在中国与第一汽车集团及广州汽车集团都分别组建了合资企业。(完)
(编译 田建华; 审校 郑茵)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。