丰田汽车1月在华销量同比增长逾18%

路透北京2月7日 -丰田汽车(7203.T)周五表示，该公司和两家当地合资企业1月在中国售出约8.56万辆汽车，较上年同期增长18.1%。

12月销量同比增幅为19.4%，11月增幅为40.7%。

2013年丰田在中国售出约91.75万辆汽车，较上年增加9.2%，超出其设定的90万辆目标，但是增速低于整体市场13.9%的增长步伐。

丰田发言人TakanoriYokoi称，公司希望借助重点新型车和重大改款车型在今年维持销量增长势头。丰田今年在中国的销售目标是超过110万辆汽车。

该公司计划今年在全球范围生产约1,030万辆汽车。

丰田汽车在中国与第一汽车集团及广州汽车集团都分别组建了合资企业。(完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)

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